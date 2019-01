Bruce Dickinson presentará su libro en Madrid

El próximo 26 de febrero, presentará su autobiografía el vocalista británico de la mítica banda Iron Maiden. Además de su aclamada carrera musical, Bruce Dickinson puede presumir no solo de ser piloto de avión, sino que ahora puede incluír su faceta como escritor.

What Does This Button do? es el título de la autobiografía que el artista está presentando por toda Europa. Por supuesto, no puede faltar su cita en Madrid, que tendrá lugar en el Teatro Rialto, donde presumiblemente contará anécdotas de su banda Iron Maiden, y contará algunas curiosidades que hayan transcurrido a lo largo de su dilatada carrera, así como en sus experiencias como esgrimista, locutor, o escritor.

Las entradas están a la venta desde hace cerca de un mes, y el precio de la misma, incluye una copia de su libro. Creemos que a pesar de que la conferencia se realizará íntegramente en inglés, es una oportunidad única, ya que será probablemente la única vez que Bruce Dickinson presente un libro en nuestro país.

Me gusta: Me gusta Cargando...