Bruce Springsteen estrena álbum con la música de su show en Broadway

El concierto final de este espectáculo protagonizado por la estrella estadounidense Bruce Springsteen se realizó este sábado 15 de diciembre de 2018, un día antes del estreno de su versión en Netflix. Columbia Records publicó este viernes el álbum con la banda sonora de Springsteen On Broadway, con canciones e historias que forman parte del espectáculo del rockero estadounidense, que resultó ganador en los Premios Tony y acumula 236 funciones en el Walter Kerr Theatre de Nueva York. La última función de Springsteen on Broadway tendrá lugar este sábado 15 de diciembre, y el domingo estará ya disponible también en Netflix el documental oficial dirigido por Thom Zimny (quien ya filmó el concierto de Bruce Springsteen & The E Street Band en el Madison Square Garden de Nueva York en 2001). El equipo de producción incluye al músico, su mánager Jon Landau, George Travis y Barbara Carr.

Al contrario de sus famosos grandes conciertos para multitudes, Springsteen On Broadway es una actuación acústica en la que el artista repasa su vida a través de sus canciones y basándose en su autobiografía Born to Run. Buscando la cercanía con el público, el músico está acompañado por una guitarra, un piano y sus historias vitales. Su esposa Patti Scialfa hace una breve aparición también en determinados momentos, aportando al relato aún más personalidad. Basada en la autobiografía Born to Run, la banda sonora de Springsteen on Broadway lleva al público a disfrutar de una noche única con el veterano artista, su guitarra, un piano y sus historias personales. Aparte del streaming, ya se puede adquirir en 4 LP y 2 CD. En el álbum con la banda sonora de Springsteen On Broadway, cada una de estas historias aparece como una pista en forma de ‘introducción’ a la canción que le sigue. El audio de esta propuesta sonora fue mezclado por Bob Clearmountain y masterizado por Bob Ludwig. El espectáculo Springsteen on Broadway comenzó oficialmente el 12 de octubre de 2017. Desde entonces ha tenido que ampliar fechas tres ocasiones, pues en un principio iban a ser solo ocho única semanas. El concierto final es este 15 de diciembre de 2018, un día antes del estreno de la versión de Netflix.

Este es el repertorio de “Springsteen on Broadway”:

Growing Up (Introducción y canción)

My Hometown (Introducción y canción)

My Father’s House (Introducción y canción)

The Wish (Introducción y canción)

Thunder Road (Introducción y canción)

The Promised Land (Introducción y canción)

Born In The U.S.A. (Introducción y canción)

Tenth Avenue Freeze-Out (Introducción y canción)

Tougher Than The Rest (Introducción y canción) con Patti Scialfa

Brilliant Disguise (Introducción y canción) with Patti Scialfa

Long Time Coming (Introducción y canción)

The Ghost Of Tom Joad (Introducción y canción)

The Rising (Canción)

Dancing In The Dark (Introducción y canción)

Land Of Hope And Dreams (Canción)

Born To Run (Introducción y canción)

