Bruce Springsteen estrena el tráiler del documental “Western Stars”

Warner ha publicado el tráiler del nuevo documental de Bruce Springsteen, que toma su nombre de su último álbum de estudio y verá la luz en octubre.

En un principio el propio «Bruce Springsteen» afirmó que iba a ser un filme centrado en sus interpretaciones, con banda y orquesta completa, de las trece canciones de “Western Stars” (Sony, 19), aunque el tráiler publicado hoy apunta en una dirección más reflexiva e introspectiva. No en vano es la voz de Bruce quien lo arranca, pero no cantando sino preguntándose “Cambio. ¿Cómo te cambias a ti mismo?”. Según el comunicado de prensa el documental incluirá tanto la grabación del concierto, que tuvo lugar en un granero de casi 100 años de antiguedad de su propiedad, como material de archivo y la propia narración de Springsteen. “Western Stars” ha sido dirigido por Thom Zimny, autor del reciente “Springsteen on Broadway” (Netflix, 2018) y del vídeo de “Tucston Train”, y se estrenará en el Toronto International Film Festival en septiembre antes de publicarse de forma general (aún no sabemos si habrá proyecciones en cines en España) en octubre.

Aquí puedes ver el tráiler Western Stars”:

