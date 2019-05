Bruce Springsteen recuerda a Roy Orbison en «There goes my miracle», nuevo avance de su próximo álbum

Tras estrenar días atrás Hello sunshine como primer single de Western Stars -el nuevo disco en solitario sin la E Street Band para el 14 de junio-, Bruce Springsteen presenta ahora una nueva canción. Se trata de There goes my miracle, un tema en el que destacan los arreglos de cuerda y que tiene cierto aura a Roy Orbison, aunque con el aporte arenoso y desértico del rockero de New Jersey. En su primer álbum de estudio en cinco años, Bruce Springsteen lleva su música a un nuevo lugar, inspirándose en los discos pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70. Aparte de este proyecto, el músico estadounidense de 69 años anunció también recientemente que tiene escrito otro disco diferente para la E Street Band, al que acompañará otra gira mundial.

Bruce Springsteen – There Goes My Miracle

Me gusta: Me gusta Cargando...