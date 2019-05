Bryan Adams añade nuevas fechas a su gira por España

Bryan Adams suma nuevas fechas a su gira ‘Shine A Light Tour’ en España. El artista ya tenía 3 conciertos confirmados en territorio español: Madrid, el 9 de diciembre en WiZink Center, Bilbao el 10 diciembre en Bizkaia Arena BEC y, finalmente, Barcelona el 11 diciembre en Palau Sant Jordi. Sin embargo, esos escenarios parecen habérsele quedado pequeños, por lo que el canadiense ha decidido incluir dos nuevas paradas en este gira.

Hace pocos días la promotora Monkey Pro confirmó que esta mítica estrella del rock también hará sonar su música en el Palacio de los Deportes de Murcia el 3 de diciembre, y en el Polideportivo San Pablo, en Sevilla, el 5 de diciembre, con motivo de la presentación de ‘Shine a light’, el decimocuarto trabajo de estudio de su extenso recorrido discográfico.

Esta artista, autor de clásicos como ‘Summer Of 69’, regresará a Murcia después de 22 años, una gran oportunidad para disfrutar de un artista que ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y que ahora vuelve a los escenarios con nuevos temazos.

En cuanto a la venta de entradas, se pueden adquirir desde el pasado 23 de mayo a través de doctormusic.com y entradas.com. Y para las nuevas ciudades, también estarán disponibles en flowentradas.com para Sevilla y en compralaentrada.com para Murcia. ¡No te quedes sin ellas!

‘Shine A Light’ is out now!

Get the album here: https://t.co/i9qJCHhrL8 #BryanAdamsShineALight pic.twitter.com/ODtzUgJDVC

— Bryan Adams (@bryanadams) 1 de marzo de 2019