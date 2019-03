Bryan Adams estrena álbum y colabora junto a Jennifer Lopez

Bryan Adams vuelve a la música con un álbum llamado “Shine A Light”, que incluye doce canciones, incluyendo el single homónimo, una versión de “Whiskey In The Jar” y un dueto junto a Jennifer Lopez, en la canción “That’s how strong our love is”.

Tras casi 40 años de carrera, el artista, procedente de Canadá, se ha consolidado como un gran referente de la industria musical, y cuenta con temas tan conocidos como “Summer of ’69′”, “All for Love” o “Heaven”. El álbum se encuentra disponible y esta colaboración, sin duda ha impactado a sus seguidores, debido al cambio de registro de la artista con respecto a lo que es habitual en su música.

Me gusta: Me gusta Cargando...