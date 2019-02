BTS anuncia las fechas de su nueva gira mundial

La sensación del KPOP saltarán el charco hacia Europa por segunda vez con ‘Speak Yourself‘.

La banda surcoreana BTS (Behind The Stage) arrasa por donde pisa. Su inesperado éxito no entiende de fronteras y les ha llevado, de nuevo, a cruzar el charco. Esta vez contarán con el privilegio de actuar, entre otros lugares, en el legendario Estadio Wembley de Londres, que ha acogido a bandas como Queen.

Estas son las fechas:

4/05 – Los Angeles, CA Rose Bowl Stadium

11/05 – Chicago, IL Soldier Field

18/05 – E. Rutherford, NJ, MetLife Stadium

25/05 – Sao Paulo, Brazil, Allianz Parque

01/06 – London, UK Wembley Stadium connected by EE

07/06 – Paris, France, Stade de France

6-7/07 – Osaka, Japan, Yanmar Stadium Nagai

13-14/07 – Shizuoka, Japan, Shizuoka Stadium Ecopa

Llama la atención la gran ausencia de conciertos en los países hispanohablantes de Latinoamérica. Para las ARMY (el nombre que reciben sus fans) latinas aún queda esperanza: según la página oficial, aún hay varias fechas pendientes de confirmación.

El grupo empezó sus andadas en 2013 bajo la marca BigHit, y fue el primer gran éxito de esta. Su paso de la fama local a la mundial fue gradual, pero muy rápido, y este último año se han coronado como los máximos representantes del Kpop a nivel internacional. Si quieres saber más sobre ellos, no te pierdas su serie Hit The Stage, disponible en Youtube Red, y su último videoclip, ‘IDOL (feat Nicki Minaj)’.

