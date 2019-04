¡BTS consigue 3 Récords Guiness!

Que BTS es un titán musical ya es más que un hecho. Los artistas coreanos han lanzado al Kpop al panorama internacional como ningún otro lo ha conseguido. Ni siquiera PSY, que se comió el mundo con su ‘Gangnam Style’, llegó hasta donde ellos han llegado. Y no parecen tener intención de moverse de ahí.

Ahora, el Libro Guiness de los Récords documenta como han hecho historia con no uno, no dos, sino tres récords rotos con su último lanzamiento, el mini-álbum Map Of The Soul: Persona .y el single que lo protagoniza, ‘Boy With Luv’.

Según la web Soompi, el videoclip de ‘Boy With Luv’ es el vídeo musical de un grupo de K-Pop más visto en 24 horas en Youtube. En su primer día, acumuló más de 74,6 millones de visualizaciones.

Esto lo convierte no solo en el vídeo de K-Pop más visto, sino en el videoclip más visto en sus primeras 24 horas en la historia de youtube, sin distinción de géneros.

No contentos con eso, ‘Boy With Luv’ termina de librarse de las categorías y se corona como el vídeo – sí, en general – más visto en sus primeras 24 horas de la historia de youtube.

‘Boy With Luv’, la colaboración de los siete chicos con la artista Halsey, va a día de hoy por los 193 millones de visitas, y suena ya en todas las radios del mundo. Y es que, con récords o sin récords, a BTS hay que escucharlos.

Me gusta: Me gusta Cargando...