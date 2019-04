C. TANGANA ESTRENA “ONTAS?”

“Ontas?” ha sido la palabra que ha revolucionado estos días las redes sociales. ¿Que significa? pues es una forma de establecer una cita sexual en México, una contracción de la pregunta “¿Dónde estás?”. En caso de que se acceda a la proposición, la otra persona responde “Te pago el Uber”.

Desde luego C. Tangana no es de los que pierden el tiempo, ni la ocasión. Así ha lanzado su tema “Ontas?”, aprovechando el fenómeno viral de corte sexual que inunda las redes sociales. Muchos famosos ya han caído, sin saber muy bien qué significaba la expresión. Además, el artista no solo ha lanzado este tema en YouTube, sino que ha registrado el dominio tepagoeluber.com para alojarlo. ¡Menuda vista tiene este chico!

En la canción podemos escuchar frases como: “¿Dónde estás que te mando un coche? / Móntate en el Uber y te hago la noche”, dice la canción, con un pegadizo “Venga sube, te pago el Uber”.

Y es que estaba claro que “lo iba a petar” en redes sociales con este movimiento, un fenómeno que se ha vuelto viral y en el que han caído famosos somo Alejandro Sanz, Selena Gomez o Aitana, y muchos otros que se han lanzado a “seguir la bola” en lo que ha acabado siendo un #OntasChallenge.

Por qué me preguntan tanto ONTOY? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️😳 #ontas — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 18, 2019

