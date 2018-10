C. Tangana y Úrsula Corberó rosas y lágrimas en su nuevo vídeo de ‘Cuando me miras’

Despues del rodaje del nuevo videoclip “Cuando me miras” de C.Tangana, publicaron algunas imagenes del rodaje, y solo por las imagenes las expectativas sobre este nuevo trabajo eran muy altas, y desde luego no ha dejado indeferente a nadie, Dirigido por el gran Eduardo Casanova, y donde Úrsula Corberó reinterpreta a una Magdalena moderna, donde se ve que clava rosas en el cuerpo del rapero mientras rerrama muchas lagrimas. en el momento que C. Tangana,Úrsula y Eduardo nos desvelaron las primeras imagenes, ya sabiamos que el videoclip de “Cuando me miras” iba a ser audiovisualmente espectacular. Si bien se basa en el surrealismo y no narra una historia como ‘Bien duro’, el anterior videoclip de C. Tangana, esta pieza se contrapone al estilo ‘quinqui’ de su precesora para sumergirnos en el mundo fantástico de Casanova, la verdad que es un trabajo muy bien realizado y producido, seguro que en el momento que veas este videoclip de C.Tangana no te va a dejar indiferente, eso si, tiene efectos que si eres un poco sensible, lo mismo te hace cerrar los ojos, pero en definitiva, es un buen trabajo realizado y espectacular para ver, sin mas os dejamos seguidamente el videoclip para que podais disfrutarlo y saqueis buestras propias conclusiones.

