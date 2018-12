Camila Cabello conquistó Barcelona y hoy está dispuesta a arrasar en Madrid

Arrasó ayer en Barcelona y hoy está dispuesta a hacerlo en Madrid. Hablamos de Camila Cabello que, ayer, llenó el Club Sant Jordi de Barcelona y que hoy llenará el Wizink Center de Madrid.

La ex de Fifth Harmony lleva meses conquistando al público y, ayer, se estrenó en Barcelona como solista en un show breve pero intenso en el que el baile cobró un gran protagonismo. El público salió emocionado y contento del espectáculo, pues la artista estableció una gran conexión con ellos, con quien interactuó durante toda la noche.

Para comenzar el show, la artista utilizó una cuenta atrás de treinta segundos con un primer plano suyo con los ojos cerrados que, al llegar a cero, se abrían. Seguidamente, Camila, acompañada de cuatro músicos, dio la bienvenida al público con el tema que, precisamente, da nombre a su gira, Never be the same. Camila tampoco quiso que el público de Cataluña perdiera la oportunidad de disfrutar del poderío vocal del que hace gala, y lo hizo con la interpretación de Something’s gotta give y un vídeo de imágenes relacionadas con la lucha social, el terrorismo, racismo, inmigración y feminismo.

Y, para el final, Camila decidió interpretar sus éxitos Havana y Sangría Wine. Sin ninguna duda, la noche de ayer fue mágica e inolvidable para los cientos de personas que disfrutaron ayer de Camila Cabello en el Club Sant Jordi.

Hoy le toca el turno a Madrid, donde algunas personas llevan durmiendo en la calle haciendo fila para poder ser los primeros en entrar al Wizink Center y disfrutar en primer plano de Camila Cabello. Pero, para ir abriendo boca, por aquí te dejamos el vídeo grabado por uno de los fans de Camila durante el concierto de Barcelona:

