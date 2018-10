Camila Cabello lidera con 6 el mayor número para las nominaciones de los MTV EMAs 2018

MTV informa ya quien serán los nominados a los premios MTV EMAs 2018, con Camila Cabello liderando la lista con seis nominaciones, incluyendo Mejor canción y Mejor vídeo por Havana, así como en la categoría de Mejor artista, en la que compite con Ariana Grande y Post Malone, quienes la siguen de cerca con cinco nominaciones cada uno. Drake y Dua Lipa se unen también a la lucha por llevarse el premio a Mejor artista, y acumulan cuatro nominaciones cada uno, las mismas que Shawn estando los tres nominados a Mejor artista local en sus respectivos países de origen. En España, compiten por llevarse el título a Mejor artista local Belako, Brisa Fenoy, Love of Lesbian, Rosalía y Viva Suecia

Los #MTVEMA 2018 se emitirán en directo el domingo 4 de noviembre a las 21:00 horas desde el Bilbao Exhibition Centre (BEC) en los canales de Viacom España (MTV, Comedy Central y Paramount Network). MTV emite además en exclusiva la alfombra roja a partir de las 20:00 horas. aqui te dajamos algunas de las categorias y nominados para esos famosos premios.

CATEGORÍAS Y NOMINADOS

MEJOR ARTISTA

Ariana Grande

Camila Cabello

Drake

Dua Lipa

Post Malone

MEJOR VÍDEO

Ariana Grande – No tears left to cry”

Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

Childish Gambino – This Is America

Lil Dicky – Freaky Friday ft. Chris Brown

The Carters – APES**T

MEJOR CANCIÓN

Ariana Grande – No tears left to cry

Bebe Rexha – Meant To Be ft. Florida Georgia Line

Camila Cabello – Havana ft. Young Thug

Drake – God’s Plan

Post Malone – Rockstar ft. 21 Savage

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes

The Carters

MEJOR ARTISTA ROCK

5 Seconds Of Summer

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Fall Out Boy

Panic! At The Disco

The 1975

Thirty Seconds To Mars

twenty one pilots

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICA

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

MEJOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

MEJOR ARTISTA LOCAL ESPAÑA

Belako

Brisa Fenoy

Love of Lesbian

Rosalía

Viva Suecia

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJORES FANS

BTS

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

Os dejamos un making of de Camila Cabello del tema “Never Be the Same” y seguidamente el video oficial de este tema.

