Canciones Feministas para este Día de la Mujer

Este 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer y, para celebrar todo lo que hemos conseguido y darnos fuerzas en el camino que nos queda por recorrer, en Master FM queremos recopilar algunas de las canciones que toman inspiración en la lucha por nuestros derechos. Todas ellas interpretadas, por supuesto, por mujeres.

“Enseñamos a las chicas a encogerse para hacerse más pequeñas. Les decimos a las chicas, “puedes tener ambición, pero no mucha; debes intentar ser exitosa, pero no demasiado exitosa, o harás que el hombre se sienta amenazado”. Porque soy mujer se espera que yo aspire al matrimonio, se espera que tome mis decisiones vitales teniendo siempre en mente que el matrimonio es lo más importante. El matrimonio puede ser una fuente de felicidad y apoyo mútuo, pero, ¿por qué le enseñamos a las mujeres que aspiren al matrimonio, y no le enseñamos lo mismo a los hombres? Criamos a las chicas para que compitan entre sí, no por trabajos o éxitos, que creo que podría ser algo bueno, sino por la atención de los hombres. Les enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma forma que los chicos lo son. Feminista: la persona que cree en la igualdad política, social y económica de los sexos.”

Estas palabras de la activista Chimamanda Ngozi Adichie integró Beyoncé en Flawless, todo un himno que celebra la aceptación de todo tipo de mujer.

“Haremos un planeta feminista. Cubiertas o no, no nos des por hecho.”

Hijabi (Wrap My Hijab) es toda una reivindicación de la artista indie Mona de su derecho a decidir y llevar libremente el Hijab. Advoca por la libertad de elección de las mujeres de todas las razas y culturas a la hora de elegir su ropa sin ser cuestionadas.



“¿Somos una generación perdida para nuestra gente? Nos meten en la ecuación, pero nunca nos hacen iguales. Ella, la que escribe la película, posee el guión y la secuela, ¿porqué el robo de mis derechos no se hace ilegal? Nos mantienen bajo tierra trabajando duro para el egoísta, pero cuando toca pagar se dan la vuelta y nos llaman quejicas.”

El duo Janelle Monaé reivindica el derecho ha pasarlo bien sin ser molestadas y, con su afilado rap, reclaman la igualdad entre los géneros, denunciando que se intenta eliminar la huella de la mujer en el entorno profesional.

“Quita este lazo rosa de mis ojos. Estoy expuesta. Y no es una gran sorpresa. No crees que se exactamente donde estoy. El mundo me está obligando a tomar tu mano. Porque solo soy una niña, la pequeña yo, oh, solo soy una chica, toda bonita y menuda. Así que no me dejes tener derechos, ¡hasta aquí he llegado!”

Lo que empezó como una canción compuesta de la ira porque su padre no la dejaba conducir de noche conectó con tantas mujeres que ha pasado a convertirse una de las canciones protesta más icónicas. Gwen Stefani habla de como se patroniza e ignora sistematicamente la opinión de las mujeres por estas asociadas a la inocencia y a la juventud.



“Las chicas típicas compran revistas. Las chicas típicas se sienten como el infierno. Las chicas típicas se preocupan por granos, grasa y olores naturales, olores falsos de m*erda. Las chicas típicas intentan ser chicas típicas muy bien. No crees, no te rebeles, ten intuición, no conduzcas bien.”

La banda punk The Slits cantaba ya en los 70 sobre los estereotipos femeninos y la educación que se les da a las mujeres. Esta canción es un grito al cambio con más de 40 años, que demuestra que la lucha feminista no es cosa nueva.

Poco hay que añadir sobre este conocidisimo himno de Beyoncé. Usado en numerosos eventos, películas y series, Who Run The World es una canción que reivindica y ejerce de grito de guerra de mujeres de todo el mundo.

