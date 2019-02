Cardi B colabora con Bruno Mars en su nuevo single ‘Please Me’.

Tras su histórica victoria en los Grammy, el de Cardi B es un nombre que ha estado en boca de todos durante este último mes. La rapera ha vuelto a las redes sociales para presentar Please Me, su nuevo single, en compañía de Bruno Mars.



Siendo ambos artistas de tremendo éxito e influencia en la industria de la música actual, la colaboración ha tenido una tremenda acogida entre críticos y público. En el momento de esta publicación, el vídeo cuenta con más de 15 millones de visitas en youtube. Para acoger los estilos de ambos, la pareja ha optado por una mezcla entre HipHop, Rythm y Blues de tono erótico que poco tiene que ver con el tono divertido y noventero de Finnese, su anterior colaboración.



Esta canción es su primer single tras su éxito en los Grammy, en los que se coronó como la primera mujer en recibir el premio a Mejor Album de Rap por su disco Invasion Of Privacy. Sin embargo, no todo el mundo celebró esta noticia. La mismísima Lady Gaga salió a defender a Cardi, pero las quejas y la controversia fueron tales que la artista decidió abandonar las redes sociales. Este es, pues, su retorno triunfal, que anunció ella misma en la red social Twitter.

PLEASE ME OUT NOW !!!!! CARDI B X BRUNO MARS ….HAPPY VALENTINES DAY WE GETTING REAL FUCKING FREE TONIGHT 😝😝😝 pic.twitter.com/PqXWyrAqJR — iamcardib (@iamcardib) February 15, 2019

Además de colaborar con Bruno, la artista ha participado en el nuevo remix de Thotiana junto al artista Blueface. Ambas canciones están ya disponible para streaming en iTunes, Spotify y otras redes.

