CARDI B ESTRENA SU ESPERADO VIDEOCLIP «PRESS»

La rapera de origen dominicano Cardi B estrena al fin el esperado vídeo de «Press», el single que ha lanzado al mercado el 31 de mayo, y que ya ha alcanzado el puesto 16 en el Billboard Hot 100, y el número 8 en tendencias de la plataforma Youtube.

El videoclip sigue una línea polémica compuesta por violencia, sangre y desnudos perfectamente censurados que ilustra prácticamente su situación actual. Por la portada ya se podía aventurar más o menos qué podíamos encontrarnos: La cantante aparece desnuda huyendo de la prensa que la critica. En el vídeo aparece mayormente desprovista de ropa, aunque con pezones y genitales claramente desdibujados en un considerable esfuerzo por sortear la censura.

Respecto a la dirección de este nuevo proyecto, es la misma Cardi B quien codirige este trabajo audiovisual junto a Jora Frantzis, que ya se encargó del vídeo anterior de la cantante «Money». Además, comparten crédito con el productor Jay Tauzin, el productor ejecutivo Kareem Johnson y la coproducción de OverScene.

Emocionada por el resultado, la cantante escribió: “Gracias a @jorafrantzis por hacer que mi historia cobrara vida. Fui tan específica con este vídeo. Quería dirigirlo con alguien que pueda entender mi visión y no diga que NO ES POSIBLE una respuesta. Gracias por tomar buenas instrucciones con mi estilo y confiar en mí en el glamour y trabajando juntos para lograr el mejor look posible. Quería estas cejas blancas, ¡el cabello blanco se ve tan mal! Trabajaron juntos y lograron que todo sucediera como yo quería. Gracias @tanishascott por ayudarme a armar un grupo militante limpio y un coro simple para el video y Yeaaa a disfrutar todos !!! ……. ooo y gracias @oggizery_june por ayudar en la edición!”.

Cabe destacar el hecho de que a pesar de la polémica, la motivación de Cardi B era mostrar en este videoclip su situación actual respecto a sus problemas con la ley: La cantante supuestamente se ha visto involucrada en una pelea en un club con dos mujeres stripers porque una de ellas estaba con su esposo, Offset. Por el hecho, la Fiscalía de Queens la acusa de 14 cargos y este martes ella asistió al juzgado y se declaró inocente.

Esperemos que este mal trago pase pronto y que podamos seguir disfrutando de la buena música de la artista.

