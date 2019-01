Cardi B lidera las nominaciones del iHeartRadio Music Awards 2019

Los iHeartRadio Music Awards, que se celebran desde 2013, premian las canciones y los artistas más populares según los datos de la radio y aplicación iHeartRadio. Ayer, Fox Broadcasting Company y iHeartMedia anunciaron las nominaciones de la gala de este año que se celebrará el 14 de marzo en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos). La artista con más nominaciones este año es ni más ni menos que Cardi B y es que la rapera cuenta con 13 nominaciones.

No cabe duda que 2018 ha sido sido un gran año para Cardi B, la rapera publicó su álbum debut ‘Invasion of Privacy’ y estuvo involucrada en colaboraciones exitosas. Sus nominaciones son sobre todo por sus colaboraciones: ‘Girls Like You’ con Maroon 5, ‘Finesse (Remix)’ con Bruno Mars y ‘I Like It’ con Bad Bunny y J Balvin. Pero también hay que destacar que está nominada a categorías como Artista Femenina del Año y Artista Hip Hop.

Drake es el segundo artista con más nominaciones de la lista, contando con un total de 8 gracias a ‘God’s Plan’, ‘In my feelings’ y ‘Nice for what’ de su disco ‘Scorpion’. De hecho, las tres canciones compiten en la categoría de Canción Hip Hop.

No hay que olvidar que Ariana Grande compite en 6 categorías distintas, pero no solo estos tres artistas han recibido múltiples nominaciones, sino también Post Malone, Shawn Mendes, Maroon 5, J Balvin y Dua Lipa. La votación se realizará por Twitter y estará abierta hasta el 7 de marzo, y las entradas para la gala salen a la venta el 16 de enero.

