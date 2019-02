Cardi B, portada de cuento para “Harper’s Bazaar”

La rapera estadounidense habla sobre su vida “de cuento”.

Cardi B es portada para la revista estadounidense Harper’s Bazaar y les ha concedido una entrevista de lo más sincera, en la que la rapera habla sobre su vida pasada, dónde se encuentra en el presente y qué planes de futuro tiene.

Por un lado, la cantante afirma “siento que mi vida es un cuento de hadas y que yo soy una princesa, por pasar de pobre a rica, la gente intenta sabotearme.” Aunque, por otro lado, dice “Antes me importaba todo -los cotilleos sobre mis relaciones. Ahora no tengo tiempo para complacer a la gente. Ya no me importa nada, solo mi carrera y mi hijo. Bueno, me importa mi carrera porque me importa el dinero.” Alegaciones que no sorprenden, por la forma tan explícita que tiene la rapera de amar el dinero en su último tema Money.

En la entrevista, el periodista de Bazaar habla sobre su percepción de Cardi, diciendo que “es la artista con los pies más en la tierra que ha conocido nunca“. Posiblemente porque la rapera tiene muy claro de dónde viene y en qué posición se encuentra en la vida real.

Entre las fotos de cuento que incluye el artículo, encontramos en una de ellas referencias a Cenicienta con el zapato perdido… ¿o a otra cosa? No hace falta echar mucho la vista atrás para recordar el episodio tenso entre la rapera de El Bronx y la trinitense Nicki Minaj: momento en el que Cardi le lanzó un zapato a la veterana rapera.

Es cierto que en las entrevistas que ha concedido la rapera, siempre se muestra muy humana y sin tapujos a la hora de hablar de todos los temas controvertidos en los que se encuentra envuelta. Quizá esa sea una de las claves de que el mundo entero se encuentre a sus pies, pero está claro que el huracán Cardi no ha hecho más que empezar.

No fue hace mucho que la rapera neoyorquina también se lanzó a acompañar a James Corden en su mítico Carpool Karaoke, en el que abordaron temas muy variados y divertidos, donde encontramos, una vez más, el lado más humano de Cardi B.

