CARDI B Y JUSTIN BIEBER, ¿COLABORACIÓN A LA VISTA?

Las redes sociales estallan los rumores de una colaboración entre los dos artistas.

¡Justin Bieber ha revolucionado Internet!. El pasado 8 de abril estallaron los rumores de una posible colaboración con Cardi B tras seguirla en su cuenta de Instagram. El artista canadiense lo hizo unas semanas después de que su manager, Scooter Braun, la siguiese, y esto es una pista muy clara de que algo se traen entre manos. Es cierto que, hace unas semanas, Justin anunció su retirada temporal de la música debido a la depresión, ¿será este el final de su descanso?

Lo cierto es que no es la primera conexión entre Cardi B y Justin. El 15 de enero de 2015, la intérprete de “I Like It” publicó un tweet en el que invitaba a sus seguidores a pinchar en el enlace adjuntado. Lo hacía con el siguiente mensaje: “Justin Bieber enseña su pequeño paquete. Mira la foto de dentro”.

Justin Bieber Shows Off His Small Package… See Photo Inside. – Justin Bieber Shows Off His Small Package…… http://t.co/FzcIOhhurx

— iamcardib (@iamcardib) January 15, 2015