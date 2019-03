Carly Rae Jepsen debuta el videoclip de ‘Now That I Found You’

Carly Rae Jepsen es inolvidable. Hace ya años de su histórico debut a las radios populares con ‘Call Me Maybe’, pero estamos seguros de que, con solo leer el título, ya te ha venido la melodía a la cabeza. Ahora, la artista prepara su nuevo EP, el que será el cuarto en su carrera, y sorprende con nuevas canciones energéticas y divertidas.

Y, como es costumbre, vienen acompañadas de videoclips tan simpáticos como este, el de su nuevo single ‘Now That I Found You’.

La cantante ha anunciado la salida en las redes sociales. Su acompañante en el videoclip, el gato Shrampton, es toda una estrella de instagram. Cuenta con más de 54 mil seguidores, un tercio de los que tiene Carly Rae.

Ver esta publicación en Instagram #NowThatIFoundYou music video is out now 😻 Una publicación compartida de Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) el 14 Mar, 2019 a las 7:01 PDT

Aún no conocemos el título del nuevo EP de Carly Rae ni la fecha de salida, pero ya están disponibles varias canciones que adelantan lo que está por venir. ‘Party for One’ llegó en noviembre del año pasado, y no ha parado de sonar desde entonces. Conserva el ritmo pop que esperamos de Carly, pero, pese a su alegre melodía, toca sin miedo temas como el desamor o el abandono. Más melancólica suena ‘No Drug Like Me’, cargada de tonos r&b . Ambas está disponibles para escuchar en las plataformas de streaming.



