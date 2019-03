Carolina Durante anuncia fecha de lanzamiento de su disco y saca nuevo videoclip

Carolina Durante no ha parado de cosechar un éxito tras otro y no se espera menos de su primer trabajo de estudio. Primero fue ‘Cayetano’, luego ‘Himno Titular’, y después vino ‘Perdona (Ahora Sí Que Sí)’, junto a Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo de 2017. Hace poco conocimos otro de los temas que formarán parte de ‘Carolina Durante, por Carolina Durante’ el primer álbum de este grupo indie revelación, que se llama ‘Joder, No Sé’.

Ahora nos vuelven a sorprender con ‘Las Canciones de Juanita’, un tema que ya es todo un clásico de la banda en sus conciertos, y que ahora además goza de videoclip oficial. Acompañada de un vídeo de estilo costumbrista, la canción tiene implícita la fórmula del éxito. Pegadiza, bailable y genuinamente personal, ‘Las Canciones de Juanita’ es el tema perfecto para cantarlo a pleno pulmón en sus conciertos, mientras saltas abrazado a la primera persona que se te cruce por delante.

En la propia canción nombran a algunas de sus influencias musicales como ‘Él Mató a un Policía Motizado’ y ‘Juanita y Los Feos’, que quedan reflejadas en en siguiente verso: “Sonaría en Él Mató pero nunca policía, hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita”.

Además, los chicos de Carolina Durante ya han anunciado la fecha oficial de lanzamiento de ‘Carolina Durante, por Carolina Durante’. El 26 de abril ha sido la fecha elegida para publicar este primer trabajo de estudio grabado a través del sello independiente Sonido Muchacho.

