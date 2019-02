Cartel cerrado del Resurrection Fest 2019

Una vez agotados los abonos de 3 y 4 días, el Resurrecction Fest Estrella Galicia ha anunciado el cartel completo con la distribución por días de los diferentes conciertos.

Como acaban de anunciar, sabemos que King Diamond estará presente en la cita. Además, el cantante danés aparece como cabeza de cartel del Sábado. Por otra parte, la banda punk The Adicts, volverán al festival tras su actuación en el año 2011 que dejó tan buen sabor de boca. Municipal Waste estará presente en la fiesta de presentación del festival, y ha sido confirmada la presencia de Bury Tomorrow, Devil In Me, Toundra y Kause 4 Konflikt.

Las entradas para un día, estarán disponibles el próximo viernes 1 de marzo a las 12:00h. Para el jueves y el sábado, las entradas tendrán un precio de 75€ más gastos de gestión, y las entradas del viernes tendrán un precio de 85€ más gastos. Por su parte, las entradas para la Warm Up Party, estarán disponibles por 12€, a lo que, de nuevo, habrá que sumarle los gastos de gestión. Por otra parte, a través de su página de Facebook, la organización realiza un sorteo de dos abonos dobles “Pandemonium” entre todos aquellos que compartan el cartel públicamente y que etiqueten a un amigo.

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2019 tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de julio de 2019 en la localidad de Viveiro, en la provincia de Lugo. A las nuevas confirmaciones, habrá que añadir a los previamente confirmados Slipknot, uno de los mayores referentes de la escena del metal actual, Slayer, una de las bandas más míticas del thrash metal, Parkway Drive, de sobra conocidos por su puesta en escena y sus increíbles conciertos en vivo, que además dará un espectáculo con su producción completa por primera vez en España, Arch Enemy, con Alissa White-Gluz y su increíble potencia vocal, los queridísimos Trivium, u otros muchos grupos, entre los que se encuentran, entre muchos otros, Lamb Of God, Within Temptation, While She Sleeps o Berri Txarrak.

