Cartel de O Son do Camiño 2019 con Black Eyed Peas, Iggy Pop y David Guetta

Ha sido anunciado por fin el cartel de la segunda edición del festival O Son do Camiño, que tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio en el Monte do Gozo en Santiago de Compostela. En el festival se reunirán artistas de la talla de Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Bastille, Vetusta Morla, The Hives, Die Antwoord, Rosalía, Bloc Party, Richard Ashcroft, Iván Ferreiro, Beret, Ayax y Prok, Bad Gyal, Second, Varry Brava, Elyella, Full, Shinova, The zombie kids, Molina Molina, Kitai, Igloo, Maren Lardson, Alice Wonder y Cariño, entre otros.

Los abonos serán puestos a la venta mañana, día 27 de febrero a las 12:00. Aquellas personas que quieran adquirir la entrada, deberán estar atentas, ya que es previsible que se agoten rápidamente. Los abonos estarán disponibles a partir de 49 euros.

