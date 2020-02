Cascada lanza el Remix de “Like the Way I Do”

Después de volver a la escena musical con sus temas “Playground” y “Back for Good“, Cascada tiene un nuevo tema.

El sencillo se llama “Like the Way I Do“, fue compuesto por Dennis Mansfeld, Manuel Reuter y Yann Peifer. Y llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 16 de agosto del 2019 bajo licencia de Zooland.tv.

Ese mismo día también se estrenó el video musical para promocionar el tema. Más tarde, el 4 de octubre del 2019 se estrenó una edición pop de la canción.

El 7 de febrero del 2020 se estrenó el remix oficial de la canción hecho por Friday Nigh Posse.

