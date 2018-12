Cecilia Krull y Gavin Moss lanzan el videoclip de ‘My Life is Going On’

Cecilia Krull y Gavin Moss, responsables del remix del exitazo ‘My Life is Going On’, tema central de ‘La casa de Papel’. Ahora han lanzado el videoclip oficial del tema con una impresionante coreografía.

Si la cabecera de ‘La casa de Papel’ ya era un temazo por sí solo, imagínate cuando Gavin Moss y Cecilia Krull se unen para crear una nueva versión electrónica de ‘My Life is Going On’.

Este exitazo no podía quedarse sin videoclip, así que ambos artistas se han puesto bajo la dirección de Jordi Crussó para mostrar una banda de ladrones que resultan ser unos bailarines urbanos mientras Cecilia Krull y Gavin Mossinterpretan el tema.

Cecilia Krull es cantante, compositora y músico afincada en Madrid, pero con raíces francesas, alemanas y cubanas. Comenzó su carrera con siete años participando en diversas producciones de Disney, y ha compuesto bandas sonoras para películas y series de televisión

Su background proviene del jazz desde la cuna, es muy versátil y ha actuado en diferentes partes del mundo en los últimos años.

Gavin Moss es Dj y productor afincado en Barcelona que sorprende por su juventud y su sonido característico, que define como ningún otro la frescura y brillantez del actual electropop mediterráneo.

Está despertando revuelo en la escena electrónica por su colaboración con Son Little a través del sello Because (Diplo, Djando Django, Justice, Major Lazer, etc) y su inminente nuevo single junto a Yall, creadores del hit mundial ‘Hundred Miles’.

Me gusta: Me gusta Cargando...