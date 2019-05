¡’Celia es Celíaca’ visita MASTER FM!

Celia es Celíaca, es una banda de rock de Madrid. Se juntaron en 2012, pero lleván emergiendo desde 2005, y ahí siguen. Celia (que no es celíaca) canta, Simo toca la batería, Liam el bajo y Bor la guitarra. Son como el hijo bastardo de Kylie Minogue y Mötorhead teniendo un día complicado en mitad de la cuesta de enero.

Les gusta dar guitarrazos, pero también las finas armonías vocales. Lo importante es que al terminar el

concierto esten sudados, eufóricos y un poco afónicos, eso significa que hacen un buen trabajo y que nosotros también acabasemos tambien como ellos.

Larga muerte al gluten.

Perpetrado durante 2018, ha sido grabado, mezclado y producido por Jesús Antúnez (Dover, Diavlo) y

masterizado por Dani Alcover (De Pedro, Corizonas, Ángel Stanich, Sex Museum, etc.) en ReviRock

Studios (Madrid).

El disco tiene un puñado de rock, unas gotas de pop y algo de humor espolvoreado, y deja el buen regusto de algo que no has escuchado en mucho tiempo. Un disco apto para cualquier tipo de oídos

porque, además, no tiene gluten.

Doce temas cariñosamente afectados por su incondicional amor hacia No Doubt, Sexy Zebras, Foo Fighters El Cuarteto de Nos y Marmozets entre otros.

Pues si quieres saber más sobre esta banda que da ese buen rollo, el proximo dia 29 de Mayo, estarán en los estudios de MASTER FM, para contarnos muchas mas cosas.

Te lo vas a perder?

Me gusta: Me gusta Cargando...