¡Cepeda publica el making of de su éxito ‘Mi Reino’!

Uno de los triunfitos que más ha dado de hablar desde la pasada edición de OT2017, Luis Cepeda, ha conquistado al mundo con su nuevo single.

Anunciamos ya la salida de ‘Mi Reino’, pero Cepeda se guardaba un as bajo la manga. Ha sorprendido a sus seguidores con un simpático making of del videoclip que acompañaba a la canción. En él podemos ver a un Cepeda muy natural, cómodo y feliz, disfrutando al máximo de lo que más le gusta hacer.

Esto es, esperamos, la actitud que ha tomado el cantante frente a su nuevo disco, ‘Nuestros principios’, que saldrá este 14 de Junio. El cantante ha adelantado por redes sociales que sus fans pueden esperar alguna sorpresa más antes de la salida. Mientras tantos, estos le brindan su apoyo en una época en la que el cantante sufre acoso en base diaria a consecuencia del meme ‘Cepeda Calvo’. El cantante ya se ha pronunciado al respecto, y ha decidido refugiarse en sus leales fans.

Hoy llevo desde por la mañana leyendo muchas de las cartas que me hacéis, acabo de terminar. Lo necesitaba, cada palabra. No sabéis lo feliz que me hacéis. No sois conscientes. Gracias. Antes del 14 habrá sorpresa. 💙

— Luis Cepeda (@cepedaoficial) 27 de mayo de 2019