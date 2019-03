CEPEDA TRIUNFA EN MADRID

El ex concursante de OT 17 actuó en Madrid con su gira “Principios”.

Luis Cepeda actuó este 11 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, después de haber colgado previamente el cartel de “no hay entradas”. El ex concursante de Operación Triunfo arrasa con su primer concierto en Madrid y parece que quiso que su interpretación fuera tranquila y con mucha sencillez ya que solamente contaba encima del escenario con batería, piano, bajista y guitarrista. Lo que no faltaron fueron los gritos de los fans que animaron al cantante nada más que apareció en escena.

El repertorio que escogió el cantante fue bastante original, ya que mezcló sus propios temas como “Llegas tú” o “Esta vez” y algunas de sus interpretaciones más populares como “Dancing On My Own”, de Calum Scott, “90 minutos” de India Martínez, “Tal como eres” de El Canto del Loco o “Say You Won’t Let Go” de James Arthur.

Además, el cantante ha querido pronunciarse sobre todos los problemas que azotan Siria y los refugiados en estos momentos y, antes de cantar su canción “723” ha comentado: “Siria necesita todo el apoyo que le podemos dar”. Sin duda, un gesto que dice mucho del cantante que es consciente de los problemas actuales y que aprovecha sus intervenciones con el publico para concienciar de alguna manera de lo que ocurre en el mundo.

Los momentos más emotivos de la noche fueron cuando, al final, las luces crearon un ambiente más íntimo y el gallego se sentó al piano junto a Iván Herzog. Se dispuso a cantar los temas más esperados por el público. Parece que estarán presentes en la reedición de “Principios” que saldrá próximamente.

