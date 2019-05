Chayanne: «Me siento agusto haciendo pop con reguetón y reggae»

En su carrera que se extiende por más de 30 años, el artista puertorriqueño solo ha publicado tres canciones con músicos urbanos: la remezcla de «Humanos a Marte» con Yandel; «Qué me has hecho», interpretada junto a Wisin; y «Choka choka» con Ozuna. El cantante puertorriqueño Chayanne afirmó este miércoles a su llegada a San Juan (Puerto Rico) para actuar el viernes y sábado próximo como parte de su gira Desde El Alma Tour, que se siente «muy a gusto» el trabajar temas de pop que fusionan con ritmos del género urbano.

«El reguetón lo veo como cuando era pequeño y lo comparo con la salsa», reflexionó Chayanne sobre la fusión de ritmos entre ambos géneros caribeños.

El artista boricua enfatizó que la fusión entre el reguetón y el pop «van muy bien» por la melodía, las letras de las canciones y sus ritmos «que van cogida de la mano». Chayanne, intérprete de otros éxitos como Completamente enamorados, Boom boom, Un siglo sin ti o Cuidarte el alma, forma parte de un grupo de intérpretes del pop que en los pasados años han lanzado temas con artistas urbanos.

Otros artistas del pop que han hecho lo propio, son los también puertorriqueños Ricky Martin con Wisin y Yandel, Tommy Torres con Tego Calderón, Kany García con Residente y Tego Calderón, Pedro Capó con Farruko, Christian Daniel con Cosculluela y Farruko, y el grupo mexicano Reik con Ozuna y Wisin.

«Me siento muy a gusto de hacer pop con reguetón y reggae mezclado», comentó Elmer Figueroa, nombre verdadero de Chayanne durante una rueda de prensa a su llegada a su isla.

El género urbano también ha logrado que artistas estadounidenses se interesen en grabar temas con el ritmo caribeño, como hizo Katy Perry recientemente con Daddy Yankee en Con Calma, Alicia Keys con Pedro Capó y Farruko en Calma y Madonna con el colombiano Maluma en Medellín. Por otra parte, existe el misterio de que alguno del trío de artistas urbanos actúe con Chayanne en alguna de sus presentaciones el viernes y sábado próximo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot de San Juan.

No obstante, Chayanne no quiso confirmar a ninguno de ellos, pues al momento, sus «únicos invitados son mis fanáticos». Chayanne, a su vez, explicó que los temas con Wisin y Ozuna son los primeros dos sencillos de su próxima producción, la cual aún no lleva título, espera publicar a finales de año y que será la primera suya desde En Todo Estaré (2014).

Tras sus dos presentaciones en suelo caribeño, Chayanne proseguirá su gira por los Estados Unidos, específicamente en Fort Myers y Miami, ambas en Florida, y después en Uncasville, en Connecticut. per aquí te dejamos uno de sus temas de este año, que de reggeton tiene poco, parece ser que lleva todavia parte de su esencia con este tema «Quisiera Ser» bastante romantico.

