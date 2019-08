Chris Brown y Drake enfrentados en una batalla en No Guidance

Drake y Chris Brown lanzaron su nueva colaboración musical No Guidance, no tardaron mucho para lanzar el video oficial a través del canal de YouTube de Brown, el cual tiene hasta el momento más de 11 millones de vistas. Los artistas sorprendieron a sus seguidores con esta nueva colaboración, puesto que siempre han tenido sus diferencias por lo que antes paso con la expareja de Brown. Al parecer los cantantes dejaron todo esto atrás y presentaron este nuevo single que está lleno de mezclas muy interesantes. Cabe recordar que en el pasado Chris y Drake no eran precisamente los mejores amigos,pues protagonizaron una fuerte pelea en 2012 en un club nocturno de Nueva York donde se lanzaron botellas, pero ahora que todo quedó en atrás, en los 9 minutos que dura este video volvieron a luchar, pero ahora en una increíble y reñida batalla de baile.

Poco después de que lanzar su nuevo tema No Guidance, los raperos lanzaron el video en el cual se enfrentan en una batalla de baile.

Este videoclip fue dirigido por el cineasta, Chris Robinson. Los dos raperos se encuentran cara a cara en una fiesta en Miami cuando CB desafía al nativo de Toronto en una batalla de baile.

