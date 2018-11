Christina Aguilera se libera de sus opresores y rescata a Demi Lovato en el vídeo de ‘Fall In Line’

‘Fall In Line’, la colaboración entre Christina Aguilera y Demi Lovato que parece que se convertirá en el single principal de ‘Liberation’, ya tiene videoclip. En él vemos una metáfora de cómo a ambas artistas le arrebataron la infancia y Xtina lucha contra esos opresores para liberarse a ella y a su compañera de toda la presión a la que han estado sometidas todos estos años.

Cuando escuchamos por primera vez ‘Fall In Line’ ya sabíamos que se trataba de toda una declaración de intenciones.

“Pequeñas niñas, escuchad atentamente porque nadie me lo dijo. Pero merecéis saber que en este mundo no estáis en deuda. No les debéis vuestro cuerpo ni vuestra alma”. Con este mensaje Christina Aguilera y Demi Lovatolanzaban su colaboración como todo un himno feminista, defendiendo la liberación de la mujer en todos los sentidos.

Su videoclip, dirigido por Luke Gilford, es una clara metáfora a la represión que han estado sometidas las mujeres y en particular el caso de ambas. Al principio del vídeo vemos a dos niñas jugando al aire libre felizmente hasta que unos hombres enmascarados le arrebatan su infancia. Un paralelismo a su niñez, ya que tanto Xtina como Demi fueron estrellas infantiles y no pudieron disfrutar de su infancia como cualquier otra niña de su edad.

Desde ese momento son obligadas a cantar frente a una multitud de cámaras. Ambas lucen el total look de cuero negro que vistieron en su presentación en directo durante los Premios Billboard, con guiño incluido de Christina Aguilera a la época ‘Stripped’ con unos pantalones-ligeros que recuerdan a los del videoclip de Dirrty.

Una vez adulta, Christina rompe, literalmente, esas cadenas que la mantenían cautiva y lucha contra sus opresores para alcanzar su libertad y la de Demi Lovato, volviendo ambas al campo donde estuvieron de niñas.

