Christine and The Queens y Shame, se unen al cartel del festival portugués Super Bock Super Rock

El festival portugués Super Bock Super Rock vive un momento dulce, ya que no solo celebra este año su 25 aniversario, sino que además, acaban de anunciar la incorporación de la artista francesa Christine and The Queens, además del grupo británico Shame.

Para la vigésimo quinta edición del festival, cuentan con la participación de artistas de la talla de Lana Del Rey, The 1975, Cat Power o Charlotte Gainsbourg, además de otros grupos como Jungle, Migos, Calexico o Iron & Wine, a los que se le unirán las dos nuevas confirmaciones antes mencionadas.

A falta de cuatro meses para el comienzo del festival, no quedan ya entradas para el jueves 18, sin embargo, todavía quedan abonos para todo el festival, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de julio de este mismo año en Herdade do Cabeço da Flauta, en la Playa do Meco de Sesimbra, al sur de Lisboa. Se vuelve, de esta forma, a un lugar histórico en cuanto a conciertos y festivales en Portugal, tras dos ediciones celebradas en el Parque das Naçoes.

