Colaboración a la vista de Soraya y Chenoa.

Pues si! ELLA!! Mi querida @chenoa ha querido compartir conmigo una de las canciones del nuevo álbum LUCES Y SOMBRAS. Asi de dispuesta se presentó en el estudio de @david___santisteban para la grabación! Manuela se enamoró de ella y mientras grababa la tuvo un ratito en brazos . Deseando que podáis escuchar nuestra canción! ❤️ GRACIAS GRACIAS GRACIAS @chenoa ❤️ te quiero y te admiro,lo sabes #sorayalucesysombras #rompecabezas