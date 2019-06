COLABORACIÓN ENTRE MILEY CYRUS, ARIANA GRANDE Y LANA DEL REY

¿Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana del Rey están a punto de sorprendernos con un proyecto juntas?. Parece ser que sí, o al menos eso cuentan los rumores que se han disparado a través de las redes sociales.

Todo ocurrió este 19 de junio, cuando Ariana Grande y Miley Cyrus dieron a «Me gusta» a dos publicaciones en Instagram que confirmaban dicha colaboración. Como es lógico, la noticia no ha tardado en revolucionar las redes sociales y a los fans de las tres artistas.

Miley Cyrus sorprendía a sus fans con el lanzamiento de su segundo EP She is Coming el pasado 31 de mayo, adelantándonos los sonidos de su séptimo álbum de estudio She Is Miley Cyrus, que estará compuesto por este primer EP y otros dos: She Is Here y She Is Everything. Por ello, no nos extrañaría que esta colaboración estuviese incluida en alguno de estos mini álbumes.

Por su parte, lo último que han podido escuchar los seguidores de Ariana Grande es su reciente sencillo Monopoly junto a Victoria Monét, lanzado a principios de abril de este mismo año.

Para completar la trilogía, Lana del Rey compartió la cover oficial de Doin’ Time de Sublime el pasado 17 de mayo.

Ahora, estas tres protagonistas podrían estar a punto de sacar toda su artillería en un nuevo tema en conjunto que, aunque aún se desconozca la fecha de su lanzamiento y los sonidos que darán vida a la colaboración, nos morimos de ganas por escuchar.

¡Las legendarias voces unidas por primera vez en la historia de la música!

