Coldplay bajo su ‘alter ego’ Los Unidades lanzan ‘E-Lo’, junto a Pharrell Williams

Coldplay ha lanzado un tema bajo el nombre “Los Unidades”, en el que cuentan con la colaboración de Pharrell Williams. ‘E-Lo’, que así se llama la canción, forma parte del EP que se presentará en directo en el festival ‘Global Citizen: Mandela 100’ en el que también encontramos a otros artistas como David Guetta o Stormzy. Parlphone Records anuncia el estreno para este viernes del EP de Global Citizen con cuatro canciones nuevas en las que colaboran diferentes artistas como Pharrell Williams, Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage o Los Unidades. Ha llamado la atención su nuevo fichaje “Los Unidades”, del que el sello ha publicado un póster con cuatro figuras distorsionadas y el anagrama ‘Y02LPAC81ODL’, algo que los usuarios han identificado rápidamente con ‘COLDPLAY 2018’ y las cuatro figuras con los componentes de la banda. E-Lo’ es la canción que presenta Coldplay bajo su ‘alter ego’ Los Unidades en la que colabora Pharrell Williams y Jozzy. Un tema con toques tribales en el que la voz de Chris Martin es inconfundible.

Parlophone Records are delighted to present new signing #LosUnidades pic.twitter.com/TZWr5ilJXu

— Parlophone Records (@parlophone) November 26, 2018