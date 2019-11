Coldplay regresan con dos temas nuevos y diferentes: «Orphans» y «Arabesque»

Llevaban varios días anticipándolo con diversas estrategias promocionales y este viernes se confirma que Coldplay están de vuelta con dos canciones de su próximo álbum, ‘Everyday life’, a la venta el próximo 22 de noviembre. Se trata de dos temas bien diferentes, pues por un lado está ‘Orphans‘, himno de pop de estadio con todos los ingredientes que han hecho de la banda británica una de las más populares del siglo XXI.

Hay coros, luminosidad y un estribillo irresistible para cantar en colectividad en el que Chris Martin se pregunta cuando podrá volver a emborracharse con sus amigos como cuando era joven.

La segunda canción, ‘Arabesque’, es más oscura y osada y mucho menos comercial. El vocalista incluso canta varios versos en francés y hay un solo de saxofón de un minuto de duración. Para rematar, lemas de unidad, eso sí, como «Music is the weapon, music is the weapon of the future».

El nuevo álbum de Coldplay tendrá dos partes: ‘Sunrise’ y ‘Sunset’. Esto ya por sí mismo explica la diferencia de sensaciones que provocan las dos canciones ahora anticipadas.

Orphans & Arabesque

two tracks, out now

Everyday Life

the new album, out Nov 22

listen / pre-order https://t.co/zjMBEDOujD

🌙☀️ pic.twitter.com/KnhWNmk0gx — Coldplay🌙☀️ (@coldplay) October 24, 2019

