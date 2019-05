Concierto de las Las Spice Girls

Las Spice Girls han vuelto. Uno de los grupos más carismáticos del pop ha materializado su regreso a los escenarios por todo lo alto. Miles de fans disfrutaron el pasado 24 de mayo del arranque de su esperada gira de reunión en Dublín (Irlanda) tras veinte largos años de ausencia. Sin Victoria Beckham junto a la formación original, el Spice World Tour llenó hasta la bandera el estadio Croke Park de la capital irlandesa, tal y como muchos de los casi 80.000 asistentes mostraron por las redes sociales. La reunión de Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Melanie Brown rememoró los grandes éxitos del grupo como «Spice Up Your Life», «Who Do You Think You Are» y las esperadas «Stop» o «Wannabe» con el mismo vestuario que usaron hace años.

Además de la nostalgia y el buen rollo provocado por un concierto tan especial, hubo otro protagonista poco deseado. Algunos asistentes a la cita musical en Croke Park protestaron por la pésima calidad de sonido y los problemas en ciertos puntos del recinto dublinés, marchándose antes de concluir el espectáculo en forma de protesta.

Victoria Beckham, la gran ausencia en esta gira de reencuentro, dedicó unas palabras por las redes sociales a sus compañeras de banda, deseándolas mucho éxito en un día tan especial. La ex Spice Girl no acudió al esperado regreso por compromisos familiares y por estar centrada al cienc por cien en su firma de moda.

