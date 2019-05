Confirmado, Madonna actuará en Eurovisión 2019

Después de semanas de rumores, la organización de Eurovisión ha confirmado finalmente que la gala de este año contará con la actuación especial de Madonna.

La Reina del Pop interpretará dos canciones: Su gran éxito de 1989 Like a prayer con un coro de 35 personas y su nuevo single en colaboración con el rapero Quavo, Future, perteneciente al próximo disco que lanzará el 14 de junio con el título de Madame X.

«Estamos encantados de confirmar finalmente que Madonna se unirá a nosotros en el Festival de Eurovisión de este año. Será una velada para recordar», ha confirmado el supervisor ejecutivo, Jon Ola Sand.

En referencia a las peticiones de boicot al festival por celebrarse en Israel -la final es este sábado 18 de mayo-, Madonna dijo esta semana: «Nunca voy a dejar de tocar música para encajar en la agenda política de alguien. Y no voy a dejar de denunciar las violaciones de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo»

«Mi corazón se rompe cada vez que escucho sobre las inocentes vidas perdidas en esa región y la violencia perpetuada para beneficiar los objetivos políticos de gente que se beneficia de este conflicto ancestral», añadió Madonna.

y como no, vamos a recordar ese gran exito que interpretará la Reina de pop en esta gran gala de Eurovisión 2019, Like a prayer, siempre nos gusta recordar lo bueno.

