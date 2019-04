¡Conoce a los favoritos de Eurovisión 2019!

Queda algo más de un mes para que tenga lugar Eurovisión, el festival musical más esperado en este lado del continente. La gran fiesta de la música será este año en Israel el sábado 18 de Mayo y, pese a que esta edición no está libre de polémica, las apuestas siguen al ritmo habitual, y Europa ya tiene sus favoritos. Desde Master FM, te presentamos los países más votados hasta el momento.

Italia: Mahmood (‘Soldi’)

Aunque Italia sea miembro del Big Five (el grupo que no tiene que participar en semifinales, sino que va directamente a la final, del que también forma parte España), quitarle mérito a Mahmood sería absolutamente injusto. Su selección estuvo envuelta en polémica por las declaraciones racistas del Ministro del Interior Matteo Salvini, pero el tema ha triunfado por méritos propios. En él, en cantante de origen egipcio rapea al ritmo del trap más actual sobre su relación con su padre y el poder del dinero.

“Dígame si estaba pensando en el dinero

Como si tuviera dinero

Dime si me echas de menos o no

Me preguntabas cómo va todo como va

Ahora cómo va cómo va cómo va cómo va

Lo que tienes que decir que no dijiste

Traicionar es una bala en el pecho

Llévate toda tu caridad

mientes en casa, pero sabes que él sabe

En una silla ella me preguntará

Él me pregunta cómo va como va

Ya sabes cómo va como va”



Suecia: John Lundvik (‘Too Late for Love’)

Suecia no podía faltar en esta lista de favoritos. La favorita omnipresente todos los años siempre deslumbra con sus propuestas. La de este año es de John Lundvik, un candidato muy peculiar: y es que, este año, compite a dos bandas: como intérprete de Suecia y como compositor del tema de Reino Unido, ‘Bigger Than Us’, que también se sitúa en buenas posiciones en las listas. Too Late For Love es un tema sobre la esperanza (o más bien, la falta de ella) que suena dulce y melancólico gracias a la preciosa voz del solista y su acompañamiento por un coro gospel.

Los chicos de Londres miran como las chicas van mano a mano

Con un bolsillo lleno de inocencia, su entrada es grandiosa

Y la reina de los sueños está frente a todos ellos

Ella estira su brazo conforme empiezan a caer las cortinas

Pero es demasiado tarde, demasiado tarde para el amor.

Rusia: Sergey Lazarev (‘Scream’)

El año pasado, Rusia tuvo que volverse a casa antes de tiempo por la eliminación de su candidata en las semifinales, un precedente nunca visto. Este año, los rusos se han puesto las pilas como nunca, y se colocan entre los favoritos con Sergey Lazarev y su Scream. Sergey es toda una celebridad nacional y un veterano del concurso: quedó tercero en 2016 con ‘You Are The Only One’. Esta vez apuestan por una balada de lo más eurovisiva, ‘Scream’, cuya puesta en escena seguro que no decepcionará.

Tears won’t fall

Las lágrimas no caerán

Mientras el orgullo continúe erguido

Igual no pueden ser vistas u oídas

Pero las lágrimas no son seres silenciosos

Gritan

Países Bajos: Duncan Laurence (‘Arcade’)

Aunque todos los demás países de los que hemos hablado tienen fuertes apoyos, ninguno se puede comparar con el del gran favorito: Duncan Laurence, de países bajos. Pese a su juventud, el artista de 24 años ha sido coach de La Voz holandesa. Su tema es original y cautivador, así que no le quitéis el ojo de encima, porque es probable que le veamos alzarse con el premio.

Un corazón roto es todo lo que queda

Continúo arreglando las roturasa

Perdí un par de piezas cuando

Lo llevé, lo llevé, lo llevé a casa

Tengo miedo de todo lo que soy

Mi mente se siente como una tierra lejana

El silencio resuena dentro de mi cabeza

Por favor, llevame, llevame, llevame a casa

