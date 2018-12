Conoce la nueva gira de Britney Spears

La norteamericana que ya nos enamoró con temas como Toxic y One more Time vuelve a estar de gira, aunque esta no comenzará hasta el mes de julio y, de momento, sabemos que es muy posible que, en algunos de sus conciertos, esté acompañada por Pitbull y también, es probable que hagan disfrutar al público con la nueva canción que ambos, junto a Marc Anthony, han creado para hacerte bailar este verano.

Pero vamos a entrar en materia y veamos por dónde va a estar Britney Spears…

12 de julio → Maryland → MGM National Harbor

→ → 13 de julio → Maryland → MGM National Harbor

→ → 15 de julio → Uncasville→ Mohegan Sun

→ 17 de julio → Bethlehem → The Sand’s Bethlehem Events Center

→ → 19 de julio → Atlantic City → Borgata

→ → 20 de julio → Atlantic City → Borgata

→ → 21 de julio → Atlantic City → Borgata

→ → 23 de julio → Nueva York → Radio City Music Hall

→ → 24 de julio → Nueva York → Radio City Music Hall

→ → 28 de julio → Hollywood → Hard Rock Event Center

→ → 29 de julio → Hollywood → Hard Rock Event Center

En agosto, Britney Spears dará el salto a Europa y pasará por…

4 de agosto → Reino Unido → Brighton Pride

→ → 6 de agosto → Alemania → Mercedes Benz Arena

→ → 8 de agosto → Dinamarca → Smukfest

→ → 10 de agosto → Noruega → Telenor Arena

→ → 11 de agosto → Suecia → Goransson Arena

→ → 13 de agosto → Alemania → Sparkassenpark

→ → 15 de agosto → Bélgica → Sportspaleis

→ → 17 de agosto → Reino Unido → Scarborough Open Air Theatre

→ → 18 de agosto → Reino Unido → Manchester Arena

→ → 20 de agosto → Irlanda → 3 Arena

→ → 22 de agosto → Reino Unido → SSE Hydro

→ → 24 de agosto → Reino Unido → O2 Arena

→ → 25 d e agosto → Reino Unido → O2 Arena

d → → 26 de agosto → Reino Unido → O2 Arena

→ → 28 de agosto → Francia → AccorHotels Arena

→ → 29 de agosto → Francia → AccorHotels Arena

→ → 31 de agosto → Reino Unido → Genting Arena

→ → 1 de septiembre → Reino Unido → Tower Festival

Y, para terminar, Britney volverá a tierras norteamericanas para estar, el 21 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin.

Muchos de estos conciertos ya tienen agotadas las entradas, pero otros muchos no. Así que, ya sabes, si no quieres perderte a Britney Spears en directo, ¡corre a su página web oficial y hazte con tus entradas!

