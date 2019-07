CONOCEMOS UN POCO MEJOR A BERET Y SU VIDEO «TE ECHO DE MENOS»

Madrid, 25 de octubre. El cantante y compositor sevillano Beret, ha sorprendido a sus seguidores con el estreno del vídeo oficial de su single Te echo de menos. El pasado 19 de octubre el cantante estrenaba el single junto a un lyric video, el cual fue #1 en tendencias de YouTube en España, y que ya acumula más de 5 millones de visualizaciones. La canción es #11 en la lista de canciones Spotify España con más de 1,5 millones de reproducciones.

Francisco Javier Álvarez Beret, mejor conocido como «Beret», es sin lugar a dudas uno de los fenómenos musicales más sonados del momento. En un tiempo récord, conquista España y países hispanoamericanos a partes iguales con sorprendente rapidez. Su futuro no es una incógnita. Está condenado al éxito de manera inevitable

Beret empezó a componer a los 15 años. Sus primeras composiciones las grabó desde un improvisado estudio casero con un micrófono que compró para capturar a gente que paseaba por allí. “Lo primero que hacía eran las letras pero todo muy lejos de la profesionalidad. La música vino después. Me empujó un amigo que empezaba igual que yo. Él había escrito unas letras que me llevé a casa, las grabé sobre un instrumental y se lo devolví. Entonces empezó a hacerla circular y empezó a gustar. Eso me motivó y me animó a montar un canal de YouTube”. De esto hace unos cuatro años.

Hoy, a sus 22 años, Beret puede presumir de tener un recorrido sorprendente en su canal de YouTube y en otras plataformas. Sorprende cómo títulos suyos cuentan por millones el número de visitas: Dime quién ama de verdad fue publicada en noviembre de 2015 y lleva 100 millones de visitas; Llegará, que se publicó el 20 de octubre de 2017, tiene 70 millones de visitas, su archiconocido Lo siento que ya roza las 100 millones de visitas; o lo más sorprendente: comprobar cómo el cantante colombiano Sebastián Yatra grabó a dúo la canción Vuelve, compuesta por Beret, y el vídeo ya ha alcanzado en YouTube las 50 millones visualizaciones desde septiembre de 2018. Un dato más: Beret tiene cuatro canciones por encima de los 25 millones destreams en Spotify.

El primer single que edita a través de Warner Music Spain lleva por título «Te echo de menos», y que en el argot discográfico puede ser calificada de auténtico tiro. Tiene todos los ingredientes que han llevado al éxito al cantante y compositor andaluz: romanticismo, desgarro, ternura, todo ello envuelto en un monólogo inconfundible marca de la casa.

El 19 de octubre empieza una nueva y definitiva etapa en la carrera de Beret. Con el lanzamiento de Te echo de menos se abre un nuevo capítulo de una trayectoria vertiginosa y apasionante que sólo puede terminar con una sentencia: ¡éxito seguro!

Durante los meses de octubre y noviembre Beret estará ofreciendo conciertos en latinoamericana con un Gran Rex en Buenos Aires todo vendido y fechas en Bogotá y México DF.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...