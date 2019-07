Coven actuarán por primera vez en España

La histórica banda de rock psicodélico estadounidense Coven llegará a España por primera vez en su historia este mismo verano. Tal vez cuando oímos Coven no nos viene en mente a una banda monstruosamente grande. En cambio, cuando oímos el nombre de Black Sabbath o Ozzy Osbourne sí que nos pasa eso. Bandas que marcaron una época sin duda alguna. Pues lo cierto es que sin la influencia de Coven, estas bandas, probablemente, no hubieran sido lo que llegaron a ser.

Coven son reconocidos por ser la primera banda en introducir la “Mano Cornuta” en la escena del rock y el metal (como se puede apreciar en su álbum debut de 1969 “Witchcraff Destroys Minds & Reaps Souls”). Dicho álbum causó gran controversia en la época por su contenido lírico y por incluir el audio de una misa satánica al final del disco. Pero el progreso de la banda se partió por la mitad ya que en el 1974, después del lanzamiento de su segundo álbum, se separaron. Hasta 2007. Muchas bandas les citaban como referentes absolutos en un estilo tan en auge. Volvieron a lo grande, editando “Metal Goth Queen: Out of the Vault 1976-2007″, donde reunian toda la historia de la banda. En 2013 lanzaron su último disco por el momento, y ahora en 2019 llegan a España por primera vez en su historia. Lo haran en dos fechas. El 20 de julio estarán en la sala Caracol de Madrid y el 21 en la Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat. Además vendrán acompañados de los daneses Demon Head. Una oportuidad histórica. Aquí te dejamos la información de sus dos conciertos.

Las fechas serian, en Madrid Sábado 20/07/2019 en la sala Caracol a las 20:30h y el precio de la entrada serian 20€ , y en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Domingo 21/07/2019 en la sala Salamandra 1 y el precio de la entrada también serian 20€

