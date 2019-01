‘Dancing With A Stranger’, lo nuevo de Sam Smith y Normani

Sam Smith sorprendía hace unos días a sus fans al anunciar por Twitter e Instagram su nueva colaboración con Normani. Con un teaser de tan solo cinco segundos consiguieron incendiar las redes.

Puede que Sam Smith hubiera estado el último año de gira con su último álbum ‘The Thrill of It All’, publicado en 2017, pero esto no quiere decir que no haya estado trabajando en nuevo material. Sin embargo, pilló por sorpresa a todos sus fans al anunciar esta colaboración con Normani, ex miembro de Fifth Harmony, quien actualmente se encuentra preparando su primer álbum en solitario. ‘Dancing With a Stranger’ es el resultado del momento en que ambos artistas se encontraron en un estudio en Los Ángeles.

Sam Smith dijo en un comunicado a Capitol Records que la canción envuelve todo lo que estaba sintiendo cuando intentaba compaginar su vida personal y la gira. En cuando a Normani, afirmó que “es un orgullo compartir una canción con uno de los mejores cantantes de la década”. La canción ha salido hoy y ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

