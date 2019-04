Dani martín confirma, con algo de polémica, que su nuevo trabajo está en camino

El madrileño subió una foto a su instagram en el que confirmaba que ya existen maquetas y letras pero sin dar una fecha oficial, una publicación un tanto polémica.

En la foto el artista mostraba un look más urbano, moderno, y algo rebelde junto a su actitud desafiante: no mira a cámara y muestra una peineta directa que llama la atención de cualquiera que lo vea. El pie de la foto rezaba lo siguiente: “Mis melodías existen! Mis letras se van puliendo! Mis demos/maquetas ya han nacido, Orgánico/electrónico/vintage/new/LQMDLG! Fuck you!! Madafuckas!! MÚSICA, solo eso! Feliz finde!”.

Parecía responder a todos aquellos desconfiados y seguidores que ansían saber más de su nuevo proyecto, tras su último álbum oficial “La Motaña Rusa” y su álbum recopilatorio “Grandes Éxitos y Pequeños Desastres”.

Además, tras el mensaje, otra de las polémicas vino con su ropa, ya que hace un tiempo, el cantante aseguró repudiar el género latino del reggeaton y con esta foto, tomaba el look tan habitual en los artistas del mundillo. Él se defendió fuertemente a través de su cuenta personal de Twitter, alabando a diferentes artistas de diversos géneros del panorama musical, defendiendo que la gente cambia, evoluciona y aprende constantemente.

Así es! Y generalicé de una manera horrible. No supe expresarme y me equivoqué. Me equivoqué en mi resumen y en mi discurso. También te digo que voy a seguir equivocándome mucho, xq estoy aprendiendo, he venido a eso. Un beso https://t.co/ozEIC7NFa5 — Dani Martín (@_danielmartin_) March 29, 2019

Sea como sea, con polémica o sin ella, el artista ha demostrado que es fiel a sí mismo y que sigue trabajando el su nuevo proyecto, que promete ser muy diverso y sorprendernos.

Me gusta: Me gusta Cargando...