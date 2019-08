Dani Parreño nos visita y nos presenta su nuevo trabajo «Miles De Recuerdos»

El próximo 5 de Septiembre a las 11:30h nos visita en los estudios de MASTER FM, «Dani Parreño» para presentarnos en primicia su nuevo trabajo que lleva por titulo «Miles De Recuerdos» un tema que ve la luz también ese mismo día en todas las plataformas digitales.

Pero vamos a conocer un poco mejor a Dani Parreño, nació en Alicante en mayo del 2000, aunque es jovencito , tiene ya mucho recorrido en los escenarios y es que desde muy pequeño está acostumbrado a conciertos de hasta dos horas e inclusive acústicos y maneja muy bien las entrevistas, y podría ser un perfecto colaborador o presentador en una gala, es un excelente bailarín y ha hecho modelaje aunque solo mide 1.73 m.

Ha ejercido de jurado en varios concurso de talentos donde se mueve como pez en el agua, En muchos medios de comunicación es conocido por su colección de chalecos en sus conciertos.

Dani Parreño, empezó en el mundo de la música con nueve años por todo lo alto en el programa «Cántame una Canción» de T5.

En 2012 de la mano de La Factoría Juli&Cía Dani Parreño graba dos singles, Jazz Flamenkito y Como ma dolío.

Después de ser nombrado la mejor voz infantil masculina de Alicante, es La Voz Kids quien le da a conocer a nivel nacional e internacional con solo 13 años por su gran nivel vocal y sus tablas sobre el escenario. Numerosas son sus intervenciones en programas de máxima audiencia como Que tiempo tan feliz T5, Reyes y estrellas RTVE, Hay una cosa que te quiero decir T5, La alfombra Roja Palace RTVE, diversas televisiones locales y radios internacionales con cobertura en Latinoamérica y EEUU.

Es en QTTF cuando Jon Allende, ex concursante de OT 2009 y componente de Los Supersingles compone y produce para Dani Parreño el tema «Cuenta los sueños».

En 2014 se embarcó en una gira acústica individual por algunos teatros del país y otra grupal con tres compañeros más de La Voz Kids, llamada Tour Teens cuyo vocal coach, Jose María Sepúlveda, también lo fue del programa de T5.

Un disco en el mercado nacional que sin intención de promocionar llega a entrar en la lista Top Ventas en Itunes. En 2015 dispuesto a volar a Latinoamérica con el «Tour Imagínate» pero por incumplimiento de la promotora encargada no se llevó a cabo, como recompensa a los seguidores en 2016 realiza una pequeña gira nacional de diez conciertos con gran éxito.

Es la canción «Imagínate» la elegida por el Centro de Educación Especial Alinur para la realización del videoclip dirigido y realizado por Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante y miembro de la academia de Las Artes y Las Ciencias Cinematográficas de España, pero esto es un pequeño repaso sobre Dani, pero no te olvides, estará el 5 de Septiembre en los estudios de MASTER FM, y nos presentará su nuevo trabajo «Miles De Recuerdos» , un tema que no te dejará indiferente, un trabajo totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados el artista, pero hasta ese día, vamos a disfrutar de lo que su anterior trabajo «Vete Ya» que también estuvo en los estudios presentando el tema, si quieres volver a ver la entrevista, pincha aquí.

Te lo vas a perder?

