Dave con ‘Psychodrama’ se lleva el Mercury Prize 2019

Elegido como el mejor disco del año de artistas o grupos británicos e irlandeses, Se celebró en el Eventim Apollo de Hammersmith en Londres la ceremonia del Mercury Prize 2019, en la que se reconoció el mejor álbum del año de artistas o grupos británicos e irlandeses. El elegido fue el londinense Dave con Psychodrama.

Recordamos la lista de candidatos, con el ganador en negrita.

Anna Calvi – Hunter

Black Midi – Schlagenheim

Cate Le Bon – Reward

Dave – Psychodrama

Foals – Everything not saved will be lost Part 1

Fontaines D.C. – Dogrel

Idles – Joy as an act of resistance

Little Simz – Grey Area

Nao – Saturn

Seed Ensemble – Driftglass

slowthai – Nothing Great About Britain

The 1975 – A brief inquiry into online relationships

