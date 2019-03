David Civera presenta su nuevo single, ‘Mundo Diverso’

Una canción con un fuerte mensaje de respeto y diversidad.

‘Mundo Diverso’, el nuevo single de David Civera se presenta como uno de los temas más profundos, personal y reivindicativos del artista. Lejos de temas como ‘Que la detengan’ o ‘Dile que la quiero’, este nuevo single viene cargado de solidaridad y diversidad, porque el cantante aragonés solo quiere un mundo “donde el respeto a la vida, al amor, ya nos viene aprendido”.

“Hoy he tenido un sueño donde todo tenía sentido, no hay nada perdido, donde no hay raza ni color”

El videoclip patrocinado por el Gobierno de Aragón, promueve la diversidad cultural como parte del patrimonio de nuestro país. En el clip, David Civera aparece rodeado de personas de todo tipo de étnias y culturas transmitiendo un mensaje de unidad. La pluralidad se erige como un valor a defender y el cantante en sus letras reivindica un mundo unido y sin fronteras.

“Llámalo diverso, distinto, llámalo plural, variopinto”

Me gusta: Me gusta Cargando...