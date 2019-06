DAVID GUETTA LANZA EL VIDEOCLIP DE ‘STAY (DON’T GO AWAY)’

David Guetta lanza el videoclip oficial de su nuevo tema.

El DJ y productor David Guetta, vuelve a sorprendernos con su nuevo single que será uno de los grandes temas del verano. El single tiene todo lo necesario para convertirse en un éxito, y el DJ ha innovado y ha arriesgado con un sonido más pop fusionado con electrónica. Además, cuenta con la colaboración de la cantante y compositora británica Raye, conocida por éxitos como «By Your Side» junto a Jonas Blue o «You Don’t Know Me» con Jax Jones.

¡ @DavidGuetta y @Raye se han unido para traernos un verdadero temazo!!🎧 Entra en https://t.co/vGDId2kJ5J y no te pierdas su nuevo videoclip🔥 pic.twitter.com/A1hkJhRPvJ — MTV España (@mtvspain) May 30, 2019

A través de las imágenes, la mayoría de ellas protagonizadas por Raye, el DJ francés nos presenta «Stay (Don’t Go Away)» con una estética futurista y galáctica. En el videoclip, podemos ver a los artistas en un escenario muy colorido junto con imágenes muy futuristas. Si aún no has escuchado el nuevo single de David Guetta, ¡dale al play!

Me gusta: Me gusta Cargando...