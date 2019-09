David Hasselhoff versiona a The Lords of the New Church con el guitarrista de The Stooges

David Hasselhoff lanzará el 27 de septiembre un nuevo álbum titulado ‘Open your eyes’, en el que colabora con artistas tan dispares como Ministry y se atreve a versionar a grupos como The Jesus and Mary Chain, y es que no para de sorprendernos este gran artista y actor de la mitica serie El coche fantastico o Vigilantes de la playa.

El actor y cantante presenta como adelanto el tema que da título al álbum, «Open your eyes», versión del grupo de rock gótico de los ochenta The Lords of the New Church. Y para la ocasión, se une al guitarrista de The Stooges, James Williamson.

La letra del tema, editado originalmente en 1982, es de lo más reivindicativa y pertinente para el tiempo presente, pues arremete contra el poder de los gobiernos y los medios de comunicación para difundir noticias falsas.

