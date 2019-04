‘Dedicated’, el nuevo álbum de Carly Rae Jepsen, verá la luz en mayo

La autora de uno de los temas más sonados del momento, ‘Party for one’, ya tiene fecha para su próximo álbum. En febrero, la canadiense Carly Rae Jepsen desvelaba dos nuevas canciones de las 15 que compondrán ‘Dedicated’, un nuevo trabajo que estará preparado este mayo. Además, a ‘Dedicated’ le acompañará una gira de presentación por EEUU que durará de junio a agosto.

Heading out on tour, too. See you soon! #TheDedicatedTour https://t.co/MOs03Tmfij pic.twitter.com/Zc0z65mY9E

— Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) 1 de abril de 2019