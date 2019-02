Demi Lovato abandona Twitter tras fuertes críticas

Demi Lovato ha desactivado su cuenta de Twitter tras recibir duras críticas por decir que su parte favorita de la Super Bowl eran los memes sobre la detención de 21 Savage. Hay que recordar que el cantante fue arrestado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos este domingo en Atlanta por encontrarse supuestamente ilegal en el país desde 2006. Se acusa al cantante por extender su estadía dentro del país, ya que en realidad 21 Savage es británico.

Tras el tweet de Demi Lovato, las críticas no tardaron en aparecer por considerar que la cantante se estaba burlando de la posible deportación de alguien, un tema delicado desde que empezó la presidencia de Trump en Estados Unidos. Las críticas no solo vinieron por parte de fans, sino también de los raperos Wale y Offset de Migos.

A lot of people were sending you love light , prayers etc . When people were making jokes about u at a rough time. A lot of people .Bless up https://t.co/9sxe1rJuA2 — Wale (@Wale) February 4, 2019

ALL THE MEMES AND SHIT AINT FUNNY WHEN SOMEBODY GOING THROUGH SOME

PRAYING FOR MY DAWG

AINT SHIT FUNNY HIS FANILY

DEPENDING ON HIM — OFFSET (@OffsetYRN) February 4, 2019

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, sino que algunos usaron la sobredosis que sufrió Demi Lovato el año pasado a modo de crítica por su comentario. Esto es algo que sentó mal a la cantante, quien se disculpó a través de Instagram por si había ofendido a alguien por su comentario y que realmente de lo que se reía era de que nadie sabía que 21 Savage era británico. “No me estaba riendo de nadie que fuera deportado. Sé que no es una broma. Nunca me he reído de eso”, comentó.

“El meme del que hablé fue de él escribiendo con una pluma lápiz. Perdón si ofendí a alguien, pero eso no es excusa para reírse de la adicción de alguien”, concluyó la cantante. Sin embargo, las críticas no cesaron y Demi Lovato desactivó su cuenta de Twitter.

